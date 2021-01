PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture sans grand changement :

* JOHNSON & JOHNSON a annoncé mardi une croissance de 8,3% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et dit qu'il communiquerait prochainement les résultats très attendus de l'étude clinique sur son vaccin contre le coronavirus. Le groupe pharmaceutique prend 1,2% en avant-Bourse.

* 3M - Le groupe industriel a fait état mardi d'une progression de son bénéfice trimestriel grâce à la solide demande pour ses produits de santé avec la pandémie de COVID-19.

* GENERAL ELECTRIC - Le conglomérat industriel américain a publié mardi un bénéfice par action et un flux de trésorerie supérieurs aux attentes au quatrième trimestre grâce à la reprise de sa division énergie. Le titre gagne plus de 5% dans les échanges en avant-Bourse.

* La société suédoise AUTOLIV, premier producteur mondial d'airbags et de ceintures de sécurité, a publié mardi un bénéfice d'exploitation trimestriel plus élevé que prévu et a dit anticiper une croissance organique de son chiffre d'affaires d'environ 20% pour 2021 grâce à la reprise de la production automobile.

* D.R. HORTON - Le promoteur immobilier a vu son bénéfice trimestriel grimper de 83,6% grâce notamment à la faiblesse des taux hypothécaires et à l'intérêt des acheteurs pour les zones à faible densité de population.

* APOLLO GLOBAL MANAGEMENT - Leon Black a annoncé lundi qu'il quitterait ses fonctions de directeur général du groupe de capital-investissement qu'il a cofondé après qu'un cabinet indépendant a révélé ses relations d'affaires avec le financier Jeffrey Epstein, accusé de trafics et abus de mineures et qui s'est suicidé en août 2019 dans sa cellule.

* PFIZER - L'Agence de santé publique suédoise a suspendu le paiement de ses commandes de vaccins Pfizer contre le COVID-19 en attendant des précisions sur le nombre de doses disponibles dans chaque flacon, a rapporté mardi le quotidien suédois Dagens Nyheter.

* QUALCOMM a conclu un partenariat avec VEONEER pour le développement d'une plate-forme logicielle pour les systèmes avancés d'aide à la conduite, a déclaré mardi le groupe suédois de technologie automobile.

* CARNIVAL - HSBC entame le suivi de la valeur à "alléger".

* COLGATE-PALMOLIVE - Berenberg relève sa recommandation à "conserver" contre "vendre".

* UNDER ARMOUR - Cowen and Company relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance en ligne". Le titre prend 1,7% en avant-Bourse.

* MICROSOFT, STARBUCKS, TEXAS INSTRUMENTS, ADVANCED MICRO DEVICES publieront leurs résultats trimestriels après la clôture.

