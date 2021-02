PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse d'environ 0,8% pour le Dow Jones et 1% pour le Standard & Poor's 500 comme pour le Nasdaq:

* Les dirigeants d'EXXONMOBIL et de CHEVRON ont eu des discussions préliminaires début 2020 sur la possibilité d'une fusion des deux groupes pétroliers, ce qui aurait constitué la plus importante opération du genre jamais réalisée, selon des personnes au fait du sujet. Les discussions ont depuis été arrêtées.

* GAMESTOP, AMC - L'action du distributeur de jeux vidéo s'est retournée à la baisse dans les échanges en avant-Bourse et perd 7,4% tandis que celle l'exploitant de salles de cinéma est indiquée en hausse de 18,4%, après des progressions de plus de 200% pour AMC et près de 400% pour GameStop la semaine dernière.

* TESLA gagnait 3,4% à 820,33 dollars dans des échanges en avant-Bourse. Piper Sandler a relevé son objectif de cours à 1.200 dollars.

* PFIZER et BIONTECH vont livrer à l'Union européenne 75 millions de doses supplémentaires de leur vaccin contre le COVID-19 au deuxième trimestre, a réitéré lundi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

* MICROSOFT est convaincu que son moteur de recherche Bing peut se substituer en Australie à Google si celui-ci met à exécution sa menace de bloquer son activité dans le pays en opposition à un projet de Canberra visant à contraindre les géants du numérique à rémunérer les médias, a annoncé lundi le Premier ministre australien, Scott Morrison.

* TILRAY - L'action du producteur de cannabis gagne 6,6% en avant-Bourse. La société a annoncé avoir obtenu la première autorisation de commercialisation de produits à base de cannabis pour des usages médicaux au Portugal.

* THERMO FISHER SCIENTIFIC, fabricant américain d'équipements de laboratoire, gagne près de 2% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes grâce notamment aux ventes de produits liés au COVID-19.

* VIRGIN GALACTIC - L'action de la société de tourisme spatial fondée par l'homme d'affaires Richard Branson gagnait plus de 7% dans des échanges en avant-Bourse après avoir annoncé viser un tir d'essai à partir du 13 février.

* ASPIRATIONAL CONSUMER LIFESTYLE - La société de services de transport aérien Wheels Up a annoncé lundi qu'elle allait s'introduire en Bourse par le biais d'une fusion avec Aspirational Consumer Lifestyle, un véhicule d'investissement spécifique (SPAC), une opération qui la valorise 2,1 milliards de dollars.

* FORD - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous-pondérer".

* TECHNIPFMC - Berenberg abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* VIACOMCBS, DISCOVERY - Citigroup abaisse sa recommandation sur les deux valeurs à "neutre" contre "acheter".

(Laetitia Volga, édité par)