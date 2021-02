PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse modérée:

* PEPSICO a déclaré jeudi prévoir une croissance organique de son chiffre d'affaires cette année avec le retour de la consommation à ses niveaux d'avant la crise sanitaire.

* UBER TECHNOLOGIES a fait état mercredi d'une perte trimestrielle moins importante que prévu grâce à un léger rebond de ses activités de VTC et de livraisons. L'action n'en perd pas moins 3,4% dans les échanges en avant-Bourse.

* PINTEREST gagne 8% en avant-Bourse et pourrait ouvrir sur un record en réaction à un article du Financial Times selon lequel le groupe de partage de photos a été approché il y a quelques mois par MICROSOFT en vue d'un rachat.

* CANNABIS - Les titres cotés aux Etats-Unis de SUNDIAL GROWERS, TILRAY et APHRIA prennent de 14% à 50% en avant-Bourse avec la poursuite de la ruée à l'achat sur le secteur de la part d'investisseurs particuliers qui s'organisent sur des forums en ligne.

* KRAFT HEINZ - Le groupe agroalimentaire a annoncé jeudi un chiffre d'affaires au-dessus des prévisions pour le quatrième trimestre et la vente de son activité dans les fruits à coque à HORMEL FOODS pour 3,35 milliards de dollars (2,76 milliards d'euros).

* BANK OF NEW YORK MELLON prévoit de détenir, transférer et émettre des bitcoins et d'autres cryptomonnaies pour le compte de ses clients gestionnaires d'actifs, a rapporté le Wall Street Journal jeudi.

* TYSON FOODS, numéro un américain de la transformation de viande, a publié un chiffre d'affaires trimestriel légèrement inférieur aux attentes en répercussions de problèmes de productions et des restrictions sanitaires sur l'activité des restaurants et des hôtels.

* NOVAVAX - L'Union européenne pourrait signer un accord avec Novavax cette semaine ou la suivante pour la livraison de son candidat vaccin contre le COVID-19, ont déclaré deux sources proches des discussions. Le titre prend 2,3% en avant-Bourse.

* L'exploitant de casinos MGM RESORTS recule de 4% en avant-Bourse après l'annonce d'une perte trimestrielle plus forte que prévu, pénalisé par les restrictions de voyage liées au COVID-19.

* WALT DISNEY publiera ses résultats après la clôture.

(Patrick Vignal et Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault et Jean-Michel Bélot)