PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices indiquent une ouverture en légère hausse pour le Dow Jones et le Standard & Poor's et en repli plus marqué pour le Nasdaq:

* UBER perd 2,3% dans les échanges en avant-Bourse après la décision de la Cour suprême britannique qui donne raison à un groupe de chauffeurs Uber réclamant les mêmes avantages sociaux que des salariés, notamment un salaire minimum et des congés payés.

* DEERE & CO - Le constructeur de machines agricoles et d'engins de construction a revu à la hausse ses prévisions de résultats annuels après avoir plus que doublé ses bénéfices sur le premier trimestre de son exercice décalé. Le titre gagnait 3,2% dans les échanges en avant-Bourse.

* PFIZER et BIONTECH ont soumis à la Food and Drug Administration (FDA) des données sur le stockage de leur vaccin contre le coronavirus pendant deux semaines à des températures situées entre -15° et -25°.

* Les dirigeants de FACEBOOK, ALPHABET et TWITTER seront auditionnés le 25 mars à la Chambre des représentants américaine à propos de la "désinformation qui sévit sur les plates-formes en ligne", ont annoncé jeudi des représentants.

* APPLIED MATERIALS gagne plus de 5% en avant-Bourse après avoir publié un objectif de chiffre d'affaires au-dessus des attentes alors que la demande pour ses outils de production de semi-conducteurs profite de la pénurie mondiale de composants électroniques. Plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours sur la valeur.

* NOVAVAX - Le titre bondit de 10,4% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce de la signature d'un protocole d'accord sur la fourniture de 1,1 milliard de doses du vaccin contre le coronavirus développé par le laboratoire à l'organisation intenationale Gavi.

* ROKU gagne 3,8% dans les échanges en avant-Bourse après un bénéfice courant inattendu et un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au quatrième trimestre.

* ROYAL CARIBBEAN CRUISES a annoncé jeudi qu'il lui était interdit de verser des dividendes et de procéder à des rachats d'actions jusqu'au troisième trimestre 2022 dans le cadre de modifications apportées à certains accords de prêt.

* KRAFT HEINZ - J.P. Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer".

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)