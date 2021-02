PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,5% pour le Dow Jones, 0,8% pour le Standard & Poor's 500 et 1,3% pour le Nasdaq:

* BOEING a recommandé aux compagnies aériennes d'immobiliser les 777 équipés de réacteur P&W4000 de Pratt & Whitney, filiale de RAYTHEON, après l'incident survenu sur un appareil d'United Airlines dont l'un des réacteurs a perdu des pièces à Denver samedi. L'action Boeing perd 3,4% dans les échanges en avant-Bourse.

* M&T BANK est sur le point de conclure un accord de fusion avec PEOPLE'S UNITED FINANCIAL, une opération qui donnerait naissance à un nouveau groupe affichant plus de 200 milliards de dollars d'actifs, a rapporté dimanche le Wall Street Journal en citant des sources proches du dossier.

* GOODYEAR - Le fabricant américain de pneumatiques a annoncé lundi le rachat de son concurrent COOPER TIRE & RUBBER pour 2,8 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros) afin de doubler sa présence en Amérique du Nord et en Chine. Dans les échanges en avant-Bourse, Goodyear perd 6% et Cooper gagne 15,4%.

* KOHL'S - Un groupe d'investisseurs activistes détenant 9,5% du capital de la chaîne de grands magasins a déclaré lundi avoir proposé neuf candidats à des sièges au conseil d'administration, qui compte 12 membres, dans le but d'améliorer les résultats du groupe. Le titre gagne plus de 6% en avant-Bourse.

* PRINCIPAL FINANCIAL GROUP - Le fonds activiste Elliott Management a pris une participation dans le groupe d'assurance et pourrait conclure un accord lui assurant des sièges au conseil d'administration et le lancement d'une revue stratégique, a rapporté Bloomberg dimanche en citant plusieurs sources.

* JOHNSON & JOHNSON - Sanofi a annoncé lundi que l'un de ses sites en France allait produire le vaccin contre le coronavirus développé par Johnson & Johnson avec un objectif d'environ 12 millions de doses par mois.

* Plusieurs valeurs du secteur des cryptomonnaies comme SILVERGATE CAPITAL, RIOT BLOCKCHAIN, MARATHON PATENT, OVERSTOCK ou MICROSTRATEGY reculent nettement dans les échanges en avant-Bourse alors que le cours du bitcoin perd plus de 4%. TESLA, qui a annoncé au début du mois avoir investi plus de 1,5 milliard de dollars en bitcoin, cède 2,9%.

* MARRIOTT - Evercore ISI a relevé sa recommandation à "surperformance" contre "en ligne".

* AMERICAN AIRLINES, DELTA AIR LINES, JETBLUE AIRWAYS, SOUTHWEST AIRLINES - Deutsche Bank a relevé sa recommandation sur les quatre compagnies aériennes à "acheter" contre "conserver".

