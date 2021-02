PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture stable pour le Dow Jones, en baisse de 0,4% pour le S&P-500 et en repli de 1,5% pour le Nasdaq :

* HOME DEPOT, première chaîne de magasins de bricolage et d'aménagement intérieur des Etats-Unis, recule de 2,7% en avant-Bourse après avoir déclaré être incapable de prévoir l'évolution des dépenses de sa clientèle cette année malgré un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes.

* WELLS FARGO & CO a annoncé mardi la vente de son activité de gestion d'actifs, avec plus de 603 milliards de dollars d'encours, aux sociétés de capital-investissement GTCR et Reverence Capital Partners pour 2,1 milliards de dollars (1,73 milliard d'euros).

* FACEBOOK va rétablir la diffusion des informations de presse en Australie après que le gouvernement a proposé d'amender un projet de loi destiné à contraindre les géants du numérique à rémunérer les groupes de presse pour leurs contenus, a déclaré mardi le secrétaire australien au Trésor, Josh Frydenberg.

* BOEING, RAYTHEON TECHNOLOGIES - Le Bureau national américain de la sécurité des transports (NTSB) a déclaré lundi que les dommages constatés sur une pale creuse du moteur Pratt & Whitney tombé en panne lors du vol d'un Boeing 777-200 de la compagnie UNITED AIRLINES à Denver semblaient compatibles avec une usure métallique.

* TESLA perd 8% en avant-Bourse et devrait afficher à l'ouverture une performance 2021 négative, le titre restant pénalisé par le repli des valeurs technologiques et par celui du bitcoin, dans lequel il a investi 1,5 milliard de dollars.

* MACY'S prend 2,4% en avant-Bourse après une prévision de chiffre d'affaires 2021 nettement supérieure aux attentes du marché.

* THOMSON REUTERS a publié mardi un chiffre d'affaires en hausse au titre du quatrième trimestre et présenté un plan à deux ans censé lui assurer en 2023 une croissance organique de 5% à 6% et une marge opérationnelle ajustée de 38% à 40%.

* PFIZER prévoit de livrer plus de 13 millions de doses par semaine de son vaccin contre le COVID-19 aux États-Unis d'ici à la mi-mars, soit plus du double du volume de début février, a déclaré un cadre dirigeant du groupe pharmaceutique dans une déposition préparée à l'avance en vue de son audition mardi par le Congrès américain.

* GILEAD SCIENCES - L'Agence européenne des médicaments (EMA) a dit mardi prévoir de donner un avis avant l'été concernant l'utilisation éventuelle du médicament remdesivir développé par Gilead Sciences pour traiter les patients atteints du COVID-19 n'ayant pas besoin d'une assistance respiratoire.

* ESTEE LAUDER a annoncé mardi avoir offert un milliard de dollars pour prendre le contrôle de DECIEM Beauty Group, la maison mère de la marque de soins cosmétiques The Ordinary.

* OCCIDENTAL PETROLEUM perd 1,3% dans les échanges en avant-Bourse après avoir publié lundi soir une perte trimestrielle plus importante que prévu, la cession d'actifs ayant pesé sur les résultats.

* AMC ENTERTAINMENT et CINEMARK gagnent environ 3% en avant-Bourse, le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, ayant déclaré lundi que les salles de cinéma de la ville de New York pourraient rouvrir le 5 mars avec une jauge maximum de 25% de la capacité d'accueil et une limite de 50 spectateurs par salle.

* MEDTRONIC a publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à une forte demande pour ses équipements médicaux.

* CARNIVAL, opérateur de croisières en première ligne dans la crise sanitaire, perd 4,5% en avant-Bourse après l'annonce d'une augmentation de capital d'un peu plus d'un milliard de dollars.

* TECHNIPFMC - Barclays abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

(Laetitia Volga et Patrick Vignal)