PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les indices de Wall Street signalent une ouverture en baisse modérée:

* EBAY et le norvégien Adevinta ont annoncé mardi leur intention de céder trois actifs britanniques pour apaiser les craintes des régulateurs concernant leur projet de rapprochement, une opération à plus de neuf milliards de dollars (7,5 milliards d'euros) qui donnerait naissance au numéro un mondial du secteur des annonces en ligne.

* BOEING et l'armée de l'air royale australienne (RAAF) ont déclaré mardi avoir bouclé le premier essai en vol d'un avion de chasse sans pilote conçu pour voler en formation de combat aux côtés d'appareils avec équipage.

* TARGET gagne 2,3% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes grâce à ses services de livraison rapide et de collecte en magasin.

* KOHL'S prend 2% en avant-Bourse après avoir dépassé les attentes au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2020, rétabli le versement d'un dividende et annoncé un programme de rachat d'actions.

* BEYOND MEAT perd 1,8% en avant-Bourse après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles.

* NIO - Le titre coté sur le Nasdaq du constructeur chinois de véhicules électriques perd plus de 5% en avant-Bourse après la prévision par le groupe d'un ralentissement des commandes sur le trimestre en cours. TESLA perd 1% dans son sillage.

* ALIBABA - Le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, dont l'empire est surveillé de près par les régulateurs chinois, n'est plus l'homme le plus riche de Chine et n'est même plus sur le podium, montre un classement publié mardi.

* BAKER HUGHES et le norvégion Akastor ont annoncé mardi prévoir de fusionner leurs activités d'équipement de forages pétroliers en mer.

* ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS - Le spécialiste des réunions en ligne a déclaré lundi prévoir pour le trimestre en cours un chiffre d'affaires supérieur aux attentes du marché. Le titre, qui bénéfice en outre d'un relèvement de recommandation à "surpondérer" par Piper Sandler, prend près de 8% en avant-Bourse.

* SWITCH - L'action de l'opérateur de centres de données chute de 7,85% en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes du marché.

* DOW - Wells Fargo a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne".

