PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,3%:

* APPLE - L'autorité britannique de la concurrence (CMA) a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête sur Apple afin de déterminer s'il détient une position dominante sur le marché national des applications pour ses produits, après avoir reçu des plaintes visant les conditions commerciales imposées par le groupe aux développeurs.

* BOEING - Le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont annoncé jeudi un accord suspendant pour quatre mois les surtaxes douanières américaines instaurées dans le cadre du différend sur les aides à Boeing et Airbys.

* WALT DISNEY a annoncé mercredi qu'il allait fermer cette année au moins 60 magasins Disney en Amérique du Nord, soit environ 20% du nombre total de ses boutiques à travers le monde, dans le cadre de sa stratégie de recentrage sur la vente en ligne.

* EXXON MOBIL a saisi la justice texane afin d'échapper au paiement d'une indemnité de 11,7 millions de dollars (9,7 millions d'euros) au groupe australien Macquarie Energy pour non-respect de ses engagements en matière de livraisons de gaz lors de la vague de froid qui a sévi dans le centre des Etats-Unis en février.

* AMAZON a ouvert jeudi dans le quartier d'Ealing, dans l'ouest de Londres, son tout premier magasin physique en dehors des États-Unis.

* WALMART - La société indienne de commerce en ligne Flipkart, contrôlée par le numéro un mondial de la grande distribution, envisage une entrée en Bourse à New York en fusionnant avec un SPAC, un véhicule d'investissement sans activité commerciale, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg.

* OKTA, spécialisé dans la gestion et la protection de l'identité en ligne, a annoncé mercredi le rachat de son concurrent Auth0 dans le cadre d'une opération de 6,5 milliards de dollars (5,4 milliards d'euros) entièrement en actions.

* MARVELL TECHNOLOGY - Le concepteur de semi-conducteurs a annoncé mercredi soir que les chaînes d'approvisionnement devraient rester sous tension cette année, ce qui faisait reculer le titre de 3,4% dans les transactions hors séance après la clôture malgré des prévisions de résultats en ligne avec le consensus de marché.

* AMERICAN EAGLE OUTFITTERS - La chaîne de magasins d'habillement a annoncé mercredi tabler pour le trimestre en cours sur des ventes et un bénéfice d'exploitation au plus haut depuis trois ans. Le titre gagnait plus de 5% dans les transactions hors séance.

* GENERAL MOTORS - Le groupe automobile envisage de construire une deuxième usine de batteries aux États-Unis avec le sud-coréen LG Chem, a rapporté jeudi le Wall Street Journal en citant des personnes informées du projet.

* BLACKROCK a porté sa participation dans Toshiba à 5,21%, ce qui en fait le troisième actionnaire du groupe japonais, montre un avis déposé auprès des autorités boursières de Tokyo.

* JOHNSON & JOHNSON - CFRA abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* QUALCOMM - Piper Sandler relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre".

