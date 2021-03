PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture proche de l'équilibre :

* GILEAD SCIENCES a conclu un accord avec MERCK pour développer un traitement anti-VIH à action prolongée susceptible d'offrir une nouvelle option thérapeutique pour les patients, ont annoncé lundi les deux groupes pharmaceutiques américains, confirmant une information du Wall Street Journal.

* FACEBOOK a annoncé lundi son intention de labelliser les messages sur sa plate-forme qui traitent de la sécurité des vaccins et bientôt toutes les publications sur les vaccins alors que le réseau social est la cible de critiques quant à son rôle dans la désinformation sur ce sujet.

* Les fonds d'investissements BLACKSTONE et Starwood Capital ont annoncé lundi le rachat du groupe hôtelier, spécialisé dans les sejours de longue durée, EXTENDED STAY AMERICA pour 6 milliards de dollars (5 milliards d'euros). Extended Stay prend 17,2% en avant-Bourse.

* GENMARK DIAGNOSTICS - Le fabricant américain des tests de diagnostic moléculaire se fait racheter par Roche pour 1,8 milliard de dollars (1,5 milliard d'euros), a annoncé lundi le groupe pharmaceutique suisse. GenMark Diagnostics gagne 30% dans les échanges en avant-Bourse.

* Le gouvernement chinois a demandé à ALIBABA de céder ses actifs dans le secteur des médias, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Alibaba, dont l'activité principale est le commerce en ligne, est présent au capital de Weibo, l'équivalent de Twitter en Chine, et de plusieurs organes de presse, dont le South China Morning Post.

* ODP, maison-mère d'Office Depot, a annoncé lundi avoir rejeté une offre du propriétaire de Staples, son plus important concurrent, pour le rachat de plusieurs de ses activités.

* SOUTHWEST AIRLINES et JETBLUE AIRWAYS ont souligné une amélioration continue des réservations de vols touristiques, ce qui permet au premier de gagne 1,2% en avant-Bourse et au second 3,7%.

* CARNIVAL - Le directeur général de Carnival, Arnold Donald, a déclaré au cours d'un interview au Financial Times qu'il prévoyait encore au moins deux années difficiles pour le secteur des croisières, qui ne devrait pas retrouver ses niveaux d'avant la crise sanitaire avant au moins 2023.

* ELI LILLY recule de 7,3% en avant-Bourse après les résultats contrastés d'étude clinique de state intermédiaire sur son traitement expérimental de la maladie d'Alzheimer.

* MGM RESORTS INTERNATIONAL - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

