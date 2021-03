PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme signalent une ouverture pratiquement stable pour le Dow Jones mais en baisse de près de 0,8% pour le S&P 500 et de plus de 1,7% pour le Nasdaq:

* Les grosses capitalisations de la TECHNOLOGIE pourraient souffrir de la hausse marquée des rendements obligataires. APPLE, FACEBOOK, NETFLIX, AMAZON <AMZN.O et MICROSOFT perdent de 0,8% à 1,7% en avant-Bourse.

* Les BANQUES profitent en revanche la pentification de la courbe des taux. J.P. MORGAN CHASE, MORGAN STANLEY et WELLS FARGO prennent de 1,2% à 1,5% dans les transactions avant l'ouverture.

* ALPHABET - Google prévoit d'investir plus de sept milliards de dollars en bureaux et centres de données aux États-Unis cette année et de créer ainsi au moins 10.000 emplois à temps plein, a annoncé le groupe jeudi.

* COHERENT a annoncé jeudi que le producteur de composants optiques II-VI avait relevé son offre de rachat pour la porter à 7 milliards de dollars (5,86 milliards d'euros). Le spécialiste des solutions laser dit préférer cette offre à celle de LUMENTUM, portée mercredi à 6,9 milliards de dollars. L'action Coherent prend 5,5% en avant-Bourse et se dirige vers un pic de plus de trois ans.

* TESLA - L'autorité fédérale américaine de la sécurité routière a annoncé l'envoi d'une équipe d'enquêteurs dans le Michigan après une collision entre une voiture de police et une Tesla dont le mode de conduite automatique semblait avoir été activé.

* NIKOLA perd plus de 3% en avant-Bourse après avoir annoncé que le sud-coréen Hanwha pourrait vendre cette année jusqu'à la moitié de sa participation de 5,65% dans le concepteur de camions électriques.

* ACCENTURE a relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires annuel après avoir dégagé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes grâce au dynamisme de ses services numériques. Le titre gagne 5% en avant-Bourse.

* AMC ENTERTAINMENT prend 2,6% en avant-Bourse après avoir annoncé que 98% de ses salles de cinéma seraient ouverts à partir de vendredi aux Etats-Unis.

* SIGNET JEWELERS gagne plus de 8% en avant-Bourse après la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes à la faveur d'une forte croissance des ventes en ligne et des prévisions qui dépassent le consensus.

