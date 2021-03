PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme signalent une ouverture sans grand changement pour le Dow Jones mais en hausse modérée pour le S&P 500 et plus marquée pour le Nasdaq:

* APPLE - UBS relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et son objectif de cours à 142 dollars contre 115 dollars en disant prévoir une forte demande pour l'iPhone sur le long terme. L'action Apple prend 1,6% à 121,99 dollars dans les transactions avant l'ouverture.

* PFIZER et BIONTECH prennent respectivement 0,8% et 2,6% en avant-Bourse après avoir annoncé qu'une étude montrait que leur vaccin anti-COVID-19 était sûr et efficace chez les adolescents de 12 à 15 ans.

* BOEING - La compagnie aérienne Alaska Air Group a annoncé une commande de 23 Boeing 737 MAX 9 supplémentaires, qui s'ajoute à celle de 23 exemplaires annoncée en décembre.

* WALGREENS BOOTS ALLIANCE prend 2,5% en avant-Bourse après des résultats bien accueillis et le relèvement de sa prévision de bénéfice annuel.

* MASTERCARD et quatre autres sociétés ont enfreint la loi sur la concurrence sur le marché des cartes de paiement prépayées distribuées par les services publics aux personnes vulnérables, a annoncé mercredi l'autorité britannique des systèmes de paiement. Le groupe américain, Allpay et PFS ont reconnu leur responsabilité et pourraient devoir payer des amendes de plus de 32 millions de livres sterling.

* BLACKBERRY perd 6% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes de Wall Street.

* FACEBOOK a annoncé mercredi prendre des mesures pour combattre les messages haineux et la désinformation alors que débute en Inde un long processus d'élections régionales.

* JD.COM prend 1% en avant-Bourse après avoir annoncé la scission de sa division d'informatique dématérialisée et d'intelligence artificielle.

* ORACLE a proposé mercredi d'offrir aux entreprises la migration gratuite de leurs programmes informatiques les plus complexes vers le "cloud", une tentative pour attirer des clients afin de refaire son retard sur ses concurrents dans le domaine de l'informatique dématérialisée.

* LULULEMON ATHLETICA table sur un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre mais le spécialiste des vêtements de sport a averti qu'une résurgence potentielle des contaminations par le coronavirus pourrait entraîner de nouvelles fermetures de magasins et une baisse de la demande. Le titre reculait de 1,6% dans les échanges en après-Bourse.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand et Patrick Vignal)