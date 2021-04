PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture sans tendance claire:

* NETFLIX a attiré nettement moins de nouveaux abonnés que prévu au premier trimestre, alors que l'augmentation de la taille de son catalogue a souffert de retards de production dus au COVID-19. Dans les échanges en avant-Bourse, le titre perd environ 8%. Dans son sillage, le fabricant de boîtiers de streaming ROKU perd 3,3%.

* L'opérateur télécoms VERIZON a annoncé mercredi avoir perdu plus d'abonnés mobiles que prévu au cours du premier trimestre, pénalisé par la concurrence de T-MOBILE US et AT&T.

* FACEBOOK - Instagram, propriété de Facebook, a lancé une fonctionnalité destinée à empêcher grâce à des filtres ses utilisateurs de visualiser des messages insultants ou haineux.

* AMAZON a annoncé le lancement d'une technologie biométrique permettant aux clients de ses magasins Whole Foods dans la région de Seattle de payer avec la paume de leur main.

* COINBASE - Deutsche Börse a annoncé mercredi qu'il retirerait Coinbase de la plate-forme allemande de transactions électroniques Xetra et de la Bourse de Francfort après la séance de vendredi en raison de l'absence d'une donnée de référence pour ces actions.

* ANTHEM gagne 2% en avant-Bourse après avoir relevé son objectif de bénéfice pour l'année, la vigueur de son activité de gestion des prestations pharmaceutiques ayant permis à l'assureur santé de dépasser les attentes en matière de bénéfice au premier trimestre.

* WELBILT - L'entreprise d'équipements de restauration prend 13,6% en avant-Bourse après l'annonce de son rachat par son concurrent MIDDLEBY pour environ 2,9 milliards de dollars (2,4 milliards d'euros).

* BAKER HUGHES a fait état d'une chute de 40% de son bénéfice trimestriel, la vague de froid qui s'est abattue sur certaines régions des États-Unis en février ayant affecté ses activités de forage et la demande d'équipements et de services pour les gisements pétroliers.

* HALLIBURTON a fait état mercredi d'une hausse de 6% de son bénéfice ajusté au premier trimestre, soutenu par le rebond des cours du brut.

* NASDAQ a dégagé un bénéfice meilleur que prévu au premier trimestre dans un contexte de forte volatilité des marchés et de multiplication des introductions en Bourse.

* CSX - L'opérateur ferroviaire américain a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes en raison de la vague de froid de février, de l'impact de la pandémie de COVID-19 et de l'augmentation du prix du carburant. Le titre recule de 1% en avant-Bourse.

* BOEING - Le bureau de l'inspecteur général du département du Transport a annoncé mardi qu'il allait examiner entre autres la décision prise en novembre par l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) de lever l'interdiction de vol visant le 737 MAX.

* MORGAN STANLEY - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours, à 91 dollars contre 67 dollars.

* GOLDMAN SACHS - Berenberg relève son objectif de cours à 330 dollars contre 270 dollars.

* PROCTER & GAMBLE - Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter".

* NORWEGIAN CRUISE LINE - Goldman Sachs relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre".

(Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)