PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en repli modéré pour le Nasdaq et le S&P-500 et quasiment stable pour le Dow Jones :

* AT&T a annoncé jeudi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et un nombre de nouveaux abonnés dans la téléphone mobile deux fois plus important que ce que prévoyait le consensus, la reprise de l'économie américaine ayant dopé les ventes de smartphones et son activité médias. Le titre prend 1,5% en avant-Bourse.

* AMERICAN AIRLINES gagne 2,5% en avant-Bourse après avoir annoncé une perte trimestrielle moins importante qu'attendu et une baisse de sa consommation de trésorerie, l'augmentation du taux de vaccination incitant davantage de personnes à opter pour les voyages en avion.

* SOUTHWEST AIRLINES a enregistré une perte trimestrielle plus faible que prévu et prévoit une réduction de la consommation de trésorerie au deuxième trimestre grâce à la reprise de la demande anticipée pour cet été. La compagnie aérienne prend 1,5% en avant-Bourse.

* BIOGEN gagne 1,5% en avant-Bourse après avoir publié un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs au consensus Refinitiv et relevé son objectif de bénéfice ajusté pour 2021.

* CHIPOTLE MEXICAN GRILL a annoncé mercredi qu'avec le retour de la clientèle, ses ventes pour le trimestre en cours pourraient croître de 30% après avoir dégagé au premier trimestre un bénéfice meilleur que prévu et un chiffre d'affaires conforme aux attentes.

* DOW - Le fabricant de produits chimiques a annoncé jeudi un bond de 69% de son bénéfice du premier trimestre, les prix de vente de certains de produits ayant augmenté en raison d'une augmentation de la demande et d'une offre plus limitée.

* WHIRLPOOL gagnait 8% mercredi en après-Bourse à la suite de la publication de ses résultats trimestriels supérieurs aux attentes et du relèvement de ses objectifs annuels.

* INTEL - La justice américaine a donné raison à Intel dans le cadre d'un procès pour violation de brevet intenté à son encontre par le cabinet VLSI Technology qui réclamait plus de trois milliards de dollars de dommages et intérêts. Intel doit par ailleurs publier ses résultats trimestriels après la clôture.

* D.R. HORTON a relevé ses prévisions annuelles et dégagé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, l'importante demande de logements et la faiblesse des taux hypothécaires ayant dynamisé les ventes du promoteur immobilier.

* VALERO ENERGY - La perte du raffineur américain s'est creusée au premier trimestre en raison de l'impact d'une vague de froid au Texas sur ses activités.

* PFIZER a annoncé jeudi être en discussions avec l'Inde en vue d'y distribuer son vaccin contre le COVID-19.

* FORD prend 1,7% en avant-Bourse après un relèvement de conseil de Wolfe Research à "surperformance".

(Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)