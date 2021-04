PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture sans grand changement :

* BOEING a publié mercredi une perte réduite mais néanmoins plus lourde qu'attendu, ses résultats incluant une charge exceptionnelle de 318 millions de dollars (264 millions d'euros) liée au programme Air Force One. Le titre perd 1,6% dans les échanges en préouverture.

* ALPHABET, maison mère de Google, a publié mardi un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au titre du premier trimestre 2021 et annoncé un programme de rachat d'actions de 50 milliards de dollars (41,3 milliards d'euros). Le titre gagne 5,2% en avant-Bourse. Plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours.

* TESLA perd 1,2% en avant-Bourse après avoir annoncé mercredi une dépréciation de 27 millions de dollars (22,4 millions d'euros) sur son investissement en bitcoins au premier trimestre.

* MICROSOFT a publié mardi un chiffre d'affaires conforme aux attentes de Wall Street et un meilleur bénéfice que prévu mais le titre perd 2,6% en avant-Bourse en raison des éléments exceptionnels inclus dans les résultats et des attentes déçues concernant une hausse de revenus plus conséquente au vu de la valorisation élevée de l'entreprise.

* ADVANCED MICRO DEVICES gagne plus de 4% en avant-Bourse après avoir fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour l'année, misant sur une forte demande pour ses puces et sur l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement malgré une pénurie mondiale de semi-conducteurs.

* TEXAS INSTRUMENTS a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel au-dessus des attentes grâce à une forte demande pour ses puces utilisées notamment dans les téléviseurs et les ordinateurs.

* STARBUCKS perdait mardi 2% en après-Bourse après avoir annoncé un chiffre d'affaires du premier trimestre inférieur aux attentes, même si la chaîne de cafés a revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfice annuels en pariant sur le retour des clients avec la vaccination.

* TEVA PHARMACEUTICALS a publié mercredi un bénéfice trimestriel conforme aux attentes et s'est dit bien placé pour atteindre ses objectifs annuels.

* MODERNA a annoncé mercredi que l'administration américaine avait décidé d'augmenter de 236 millions de dollars, à 1,25 milliard, le montant du contrat de fourniture de son vaccin contre le COVID-19 pour inclure des coûts liés à des études.

* MONDELEZ a mis en garde contre une augmentation des prix en répercussion de l'augmentation du coût des matières premières après avoir publié de bons résultats trimestriels. L'action évolue à un pic d'un an, en hausse de 2,5%, dans les échanges avant l'ouverture.

* VISA a publié mardi un bénéfice supérieur aux attentes, l'augmentation des achats en ligne ayant compensé la faiblesse des dépenses de voyage. Le titre prend 1,6% en avant-Bourse.

* AMGEN a annoncé mardi que ses ventes et son bénéfice du premier trimestre avaient baissé en raison d'une chute de 7% du prix net de ses médicaments et de l'impact de la pandémie de COVID-19. La biotech perd 4% dans les échanges avant l'ouverture.

* YUM BRANDS, propriétaire de la chaîne KFC, a fait état d'un chiffre d'affaires à périmètre comparable au-dessus des attentes pour le premier trimestre, porté par le redémarrage économique aux Etats-Unis et les commandes sur internet.

* PINTEREST - Le ralentissement de la croissance du nombre d'utilisateurs de l'application du réseau social fait chuter le titre d'environ 11% dans les échanges en avant-Bourse en dépit de résultats trimestriels par ailleurs solides et d'un objectif de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieur aux attentes.

* L'assureur santé HUMANA a publié mercredi un bénéfice au premier trimestre en hausse de 75%, juste après avoir annoncé qu'il allait racheter les 60% du capital de Kindred at Home qu'il ne détient pas encore auprès de TPG Capital pour un montant de 5,7 milliards de dollars (4,7 milliards d'euros) afin de développer son activité de soins aux patients.

* La plate-forme de streaming musical SPOTIFY a dit mercredi prévoir un nombre d'abonnés payants inférieur aux attentes pour le trimestre en cours face à la concurrence d'Apple Music et d'Amazon Music, une annonce qui fait chuter le titre de 9,5% en avant-Bourse.

* DANA - L'équipementier automobile a relevé mercredi sa prévision de bénéfice annuel après avoir dépassé les attentes du marché au premier trimestre grâce à la reprise du marché automobile. Le titre gagne 2,2% en avant-Bourse.

* APPLE, FACEBOOK, QUALCOMM et FORD publieront leurs résultats après la clôture de Wall Street. L'action Apple recule légèrement avant l'ouverture.

* RAYTHEON TECHNOLOGIES - CFRA relève sa recommandation à "achat fort" contre "achat".

(Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)