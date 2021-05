PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse modérée :

* MODERNA, PFIZER, JOHNSON & JOHNSON et NOVAVAX reculent de 0,5% à 5,4% en avant-Bourse après que Joe Biden a apporté mercredi son soutien à une mesure visant à la levée de la propriété intellectuelle sur les vaccins contre le COVID-19, une annonce inattendue qui a suscité la colère des sociétés pharmaceutiques.

Moderna a par ailleurs revu à la hausse son objectif de ventes annuelles de son vaccin à 19,2 milliards de dollars, a annoncé le groupe jeudi.

* REGENERON a publié une augmentation de 78% de ses profits au premier trimestre grâce au regain de demande pour son traitement ophtalmologique Eylea et aux ventes solides de son traitement contre le COVID-19.

* TESLA gagne près de 2% en avant-Bourse après une information du site Electrek selon laquelle le constructeur automobile enregistre actuellement une demande exceptionnellement forte pour ses véhicules.

* UBER TECHNOLOGIES a réduit ses pertes au premier trimestre mais le titre recule de 3,7% en avant-Bourse, le spécialiste des véhicules de transport avec chauffeur ayant annoncé une baisse de sa commission sur les courses afin d'augmenter la rémunération des chauffeurs, ce qui devrait peser sur ses résultats au deuxième trimestre.

* Le groupe de médias VIACOMCBS gagne près de 3% en avant-Bourse après avoir fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes grâce à une forte croissance des revenus publicitaires et à son nouveau service de streaming Paramount+ lancé en mars.

* TAPESTRY a renoué avec la croissance de ses ventes trimestrielles et prévoit une augmentation supérieure aux attentes de son chiffre d'affaires annuel, le groupe propriétaire des marques Coach et Kate Spade profitant d'un net rebond de la demande de produits de luxe en Amérique du Nord et en Chine. Le titre avance de 2% en avant-Bourse.

* PAYPAL a fait état mercredi d'un premier trimestre solide avec un bénéfice supérieur aux attentes grâce à la transition des consommateurs vers les achats en ligne pendant la pandémie. Le titre gagnait mercredi 4,5% dans les échanges après la clôture.

* LINDE,, premier producteur mondial de gaz industriels, a relevé jeudi sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, les bonnes performances de ses activités dans le monde de la santé et de l'électronique lui ayant permis d'enregistrer des résultats supérieurs aux attentes au T1.

* EQT, le plus grand producteur de gaz naturel américain, a annoncé jeudi le rachat de son concurrent Alta Resources pour 2,93 milliards de dollars (2,43 milliards d'euros) en numéraire et en actions.

* NORWEGIAN CRUISE LINE recule de 2% en avant-Bourse après avoir dit anticiper une perte au deuxième trimestre bien que l'organisateur de croisière ait indiqué que les réservations pour le premier semestre 2022 étaient supérieures aux niveaux d'avant la pandémie.

* APTIV, fabricant de pièces pour l'automobile, a publié jeudi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, aidé par une accélération de la demande.

* METLIFE a fait état mercredi d'un bénéfice du premier trimestre supérieur aux attentes, d'importants retours sur investissements ayant amorti l'impact des demandes d'indemnisation liées au coronavirus.

* Le groupe pétrolier MARATHON OIL a publié mercredi son premier bénéfice trimestriel depuis la pandémie de COVID-19 à la faveur du rebond de la demande.

* WESTERN UNION - CFRA abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

(Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)