PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme suggèrent une ouverture en hausse d'environ 0,2% pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 et de 0,5% pour le Nasdaq:

* WALMART - Le numéro un mondial de la grande distribution a relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel et publié des ventes trimestrielles à données comparables supérieures aux attentes. Le titre gagne 2,2% dans les échanges en préouverture.

* HOME DEPOT a publié mardi des ventes trimestrielles à données comparables en hausse de 31% sur un an et supérieures au consensus des estimations d'analystes. L'action du numéro un américain des magasins de bricolage et d'aménagement gagne 2,5% en avant-Bourse.

* MACY'N - Le groupe de grands magasins prend 5,6% dans les échanges en préouverture après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels.

* AMAZON a engagé des discussions en vue du rachat du studio hollywoodien MGM, a rapporté lundi le site The Information en citant une personne proche du dossier. Par ailleurs, l'autorité de la concurrence allemande a ouvert une nouvelle procédure visant le groupe pour tenter de déterminer s'il dispose d'une position dominante.

* TESLA - La société d'investissement de Michael Burry, vendeur à découvert rendu célèbre par le film "The Big Short", a annoncé qu'elle détenait fin mars une position vendeuse sur Tesla représentant 534 millions de dollars (437 millions d'euros). Le titre perdait jusqu'à 4,8% dans les transactions hors séance lundi soir après la clôture des marchés.

* BERKSHIRE HATHAWAY a annoncé avoir pris une participation valorisée 943 millions de dollars dans le courtier en assurance AON et avoir vendu une part importante de ses investissements dans CHEVRON et dans WELLS FARGO. Ce dernier perd 0,5% dans les échanges en avant-Bourse.

* AT&T perdait 3,4% dans des échanges en préouverture, toujours pénalisé par la perspective d'une diminution du dividende après l'accord avec Discovery sur ses activités de médias.

* TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et un chiffre d'affaires en hausse de 24%, des résultats soutenus par la croissance du nombre de ses abonnés et celle de ses revenus publicitaires.

* BAIDU a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 25% et supérieur au consensus, grâce à la croissance de ses activités dans l'informatique dématérialisée ("cloud") et l'intelligence artificielle. Le titre prend 3,4% en avant-Bourse.

* CHARGEPOINT et BLINK CHARGING, deux spécialistes des équipements de rechargement de véhicules électriques, gagnent respectivement 1,7% et 2,6% en avant-Bourse avant la présentation par Joe Biden, le président américain, d'un plan de soutien au développement de ce marché.

(Marc Angrand, édité par Patrick Vignal)