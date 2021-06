PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture quasiment stable pour le S&P-500 et le Dow Jones et en hausse de 0,3% pour le Nasdaq :

* UNITED AIRLINES est sur le point de boucler une commande d'environ 30 milliards de dollars (25,1 milliards d'euros environ) qui pourrait porter sur jusqu'à 200 BOEING 737 MAX et 70 AIRBUS A321neo, a-t-on appris de plusieurs sources du secteur. La compagnie a par ailleurs déclaré tabler sur un bénéfice imposable ajusté en juillet, qui serait le premier depuis janvier 2020, avec la reprise des réservations.

* BOEING - L'agence américaine de la sécurité aérienne (FAA) a informé le géant de l'aéronautique et de défense qu'elle ne certifiera pas "de manière réaliste" le 777X, une version allongée du 777, avant la mi ou la fin 2023. Le titre recule de 1,3% en avant-Bourse.

* JOHNSON & JOHNSON - Le groupe pharmaceutique américain a annoncé samedi avoir accepté de payer 263 millions de dollars (220,3 millions d'euros) pour mettre fin à la procédure l'accusant d'avoir alimenté une épidémie d'opioïdes dans l'Etat de New York et deux de ses comtés.

* TESLA - Les régulateurs chinois ont déclaré samedi que Tesla allait rappeler près de 300.000 voitures Model 3 et Model Y fabriquées et importées en Chine pour une mise à jour logicielle liée à la conduite assistée, les propriétaires n'étant pas tenus de retourner leurs véhicules.

* PFIZER/BIONTECH, et MODERNA - La Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé américaine, a ajouté vendredi un avertissement à la documentation qui accompagne les vaccins contre le COVID-19 développés par Pfizer-BioNTech et Moderna pour indiquer le risque rare d'inflammation cardiaque après leur utilisation.

* METLIFE - L'assureur néerlandais NN Group a annoncé dimanche qu'il avait fait une offre pour racheter certaines des activités de MetLife en Europe, sans toutefois dire lesquelles ni divulguer le montant de son offre.

* BIOGEN - Une commission de la Chambre des représentants américaine a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête sur l'approbation et la tarification de l'Aduhelm, le médicament de Biogen contre la maladie d'Alzheimer, face aux réserves suscitées par son prix élevé et les preuves cliniques de son efficacité.

* MICROSOFT a annoncé vendredi qu'un pirate informatique avait utilisé des informations obtenues via un conseiller client pour tenter de lancer de nouvelles attaques.

* VIRGIN GALACTIC continue de profiter en avant-Bourse du feu vert accordé par l'autorité fédérale de l'aviation pour le transport de passagers lors de ses futurs vols commerciaux dans l'espace. Le titre gagne 7,5% après avoir déjà pris près de 40% vendredi.

* BED BATH & BEYOND - CFRA relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". Le titre prend 2,7%.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Marc Angrand et Blandine Hénault)