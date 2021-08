PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert dans le rouge mardi après les publications trimestrielles mal accueillies des groupes de distribution Home Depot et Walmart et la baisse plus marquée qu'attendu des ventes au détail en juillet.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones perd 283,58 points, soit 0,8%, à 35.341,82 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,64% à 4.450,98 points.

Ces derniers avaient tous deux inscrit lundi un record de clôture.

Le Nasdaq Composite cède quant à lui 0,83% à 14.670,56 points.

Les inquiétudes persistantes sur le variant Delta du coronavirus et son impact sur l'économie, ainsi que sur le risque géopolitique en Afghanistan après la prise de contrôle par les insurgés taliban, limitent la prise de risque à Wall Street et aussi en Europe.

Les contrats à terme de Wall Street ont de plus légèrement accentué leur repli après la publication par le département du Commerce d'une baisse de 1,1% des ventes au détail le mois dernier alors que le consensus Reuters tablait sur un recul de 0,3% seulement.

L'autre indicateur du jour a montré une accélération supérieure aux attentes de la production industrielle en juillet.

Côté valeurs, Home Depot chute de 4,59%, la plus forte baisse de l'indice Dow Jones, après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel aux Etats-Unis inférieur aux attentes en raison d'une baisse de la demande.

Le leader mondial de la distribution Walmart grappille seulement 0,12% malgré la révision à la hausse de ses prévisions de ventes annuelles.

L'indice sectoriel de la distribution affiche la plus forte baisse dans les premiers échanges avec un repli de 2%.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)