New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu en baisse lundi, sujette à des prises de bénéfices après des records vendredi et au début d'une semaine chargée en résultats d'entreprises.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a entraîné les autres indices à la baisse, perdant 0,98% à 13.914,77 points. L'indice Dow Jones a lâché 0,35% à 34.082,44 points et le S&P 500 a abandonné 0,52% à 4.163,64 points.

