Marché : les T-Bonds US se dégradent nettement après l'emploi

04/09/2020 | 17:31

Les T-Bonds US se dégradent nettement après la publication du 'NFP': les opérateurs semblent donc prendre au 1er degré la chute miraculeuse (trop belle pour être vraie, et donc largement sujette à caution) du taux de chômage de 10,2% vers 8,4%.



Le '10 ans' US voit son rendement grimper de +6,5Pts vers 0,687%, ce qui entraine un tension de +3,5% sur le 'Gilts' britanniques à 0,262%.



L'écart est plus ténu sur les Bunds (+1,5Pt à -0,475%) et de sur nos OAT (+1,7Pts à -0,177%).

Même écart plus au Sud, les BTP italiens à 1,079% et +0,8Pt sur les Bonos espagnols à 0,388%.



Selon le 'NFP' (le rapport officiel sur l'emploi américain), l'économie US a généré 1,371 million d'emplois non agricoles le mois dernier (dont 1,027Mn dans le secteur privé), un peu en-deçà des 1,5 million attendus, mais le taux de chômage a chuté spectaculairement de -1,8% à 8,4%, contre un consensus à 9,9% après 10,2% en juillet.



Un plongeon de -1,7% au mois d'août, cela semble tenir du miracle puisqu'un taux de chômage de 9,9% était anticipé -mécaniquement- sur la base de +1,5Mn d'emplois.

Ceci résulte d'un changement de mode de calcul (ce qui était le cas la veille pour le chômage hebdo) du chômage, dont certaines catégories de chômeurs temporaires se retrouvent exclus, sans oublier la soustraction de 230.000 fonctionnaires chargés de la campagne de recensement 2020.



Le Département du Travail, qui publie ces chiffres mensuels, ajoute que le taux de participation de la population au marché du travail s'est amélioré de 0,3 point à 61,7% en août, ce qui est évidemment incolhérent par rapport à la chute du taux de chômage dévoilée à 14H30.



Petite déception en Europe ce matin puisque les commandes à l'industrie allemande se sont accrues de seulement 2,8% en juillet (après une augmentation de 28,8% en juin), là où le consensus anticipait toutefois une hausse de 6%.



Les commandes industrielles restent 8,2% en dessous de celles de février, mois précédant le 'Grand Confinement'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.