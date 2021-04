Marché : Wall Street a consolidé sans intensité

Wall Street a consolidé sans intensité et s'en sort bien mieux que les places européennes: le Dow Jones recule de -0,75%, le S&P500 de -0,68%, le Nasdaq ne cède pas plus de 0,92% (contre -1,5% vers 16H).



Le Russel-2000 en revanche cède -2%... mais il en perdait plus de 2,6% vers 17H.



Les investisseurs commencent à sentir les small caps leur brûler les mains mais ils n'ont pas encore entamé les allègements sur les 'GAFAM' : ils prennent en revanche leurs gains sur les semi-conducteurs pour la seconde séance consécutive.



D'où les replis de Microchip -2,8%, Xilinx -2,6%, AMD -2,3%, Applied -1,8%, Intel -1,5%, Qualcomm -1,4%, Micron -1,1%.

Côté GAFAM, Apple subit le plus lourd repli avec -1,3%.



Le secteur des 'labos' a fini sur une note contrastée avec Incyte +2,3%, Amgen +1,2%, Regeneron +1% mais Moderna rechute de -3,2%.



Le secteur énergie a décroché de près de -4% (le géant Halliburton cède -4,2%).



Le pire repli a affecté United Airlines qui plonge de -8,5% après parution d'une perte nette trimestrielle plus importante qu'attendu et le secteur du tourisme a chuté : Norwegian Cruise et Carnival Corp perdent -4,4%.



La déferlante de résultats de sociétés qui s'annonce recèlera de bonnes comme de mauvaises surprises mais les 'bonnes' devraient représenter comme d'habitude 75% des publications.



Une société sur six de l'indice S&P 500 doit publier ses comptes trimestriels cette semaine.



Le niveau élevé des valorisations semble constituer un frein : à près de 22 fois les bénéfices attendus (et 36,5 fois selon le ratio Shiller), l'indice S&P 500, en hausse de 11% depuis le 1er janvier, affiche une valorisation très supérieure à sa moyenne historique de l'ordre de 15, selon les données FactSet (et 2 fois la moyenne historique de 18 sur le Shiller).



Certains stratèges mettent également en lumière les craintes persistantes qui subsistent autour de l'évolution de la pandémie, avec des situations critiques dans certains pays (Inde, Argentine) et l'apparition de nouveaux variants.





