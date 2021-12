PARIS, 28 décembre (Reuters) - La Bourse de New York évolue en légère hausse mardi à l'ouverture, permettant au Standard & Poor's 500 de s'adjuger un nouveau record, sur fond d'optimisme prudent quant aux conséquences économiques du variant Omicron.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 140,09 points, soit 0,39%, à 36.442,47 points et le S&P-500 progresse de 0,20% à 4.800,57 points.

Le Nasdaq Composite est stable à 15.872,965.

Ce dernier et le S&P-500 ont signé lundi leur meilleure série de quatre jours de gains depuis novembre 2020. Les perspectives optimistes sur l'économie américaine ont aidé les investisseurs à faire abstraction des milliers d'annulations de vols et de la fermeture par Apple de ses magasins new-yorkais en raison de la multiplication des cas de COVID-19.

Les études suggérant qu'Omicron cause des symptômes plus légers que les précédentes souches du coronavirus ainsi que les dernières recommandations des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) visant à réduire la durée d'isolement des personnes asymptomatiques de dix à cinq jours ont également soutenu les indices de Wall Street.

L'avionneur Boeing signe la plus forte progression du Dow Jones avec un gain de 1,90% après que l'Indonésie a levé l'interdiction de vol du 737 MAX, trois ans après le crash d'un appareil de la compagnie locale Lion Air.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)