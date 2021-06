Nouvelle séance terne à Wall Street, qui reste proche de ses records

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a stagné mardi, comme la veille, dans un marché qui évolue proche de ses records et qui se prépare à des données américaines sur l'inflation jeudi.

L'indice Dow Jones a cédé 0,09% à 34.599,82 points.

Le Nasdaq à forte coloration technologique a avancé de 0,31%, à 13.924,91 points, et le S&P 500 a grappillé 0,02% à 4.227,26 points, à quelques points de son plus haut atteint début mai.

"Le marché monte très tranquillement, sur des volumes qui ne sont pas très élevés. Il semble chercher des nouvelles idées qui ne viennent pas", a déclaré à l'AFP Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services. "Il n'y a pas vraiment matière à investir agressivement dans des nouveaux secteurs. On fait un peu du surplace, ce qui n'est pas forcément un mal", a ajouté le gérant de fonds pour qui le risque du marché "serait le risque d'un enthousiasme trop important".

Même son de cloche chez les analystes de Schwab qui décrivaient des investisseurs "adoptant une approche attentiste avant un premier aperçu du tableau de l'inflation en mai, jeudi".

La principale question que se posent en effet les investisseurs est de savoir si l'inflation américaine va durer ou pas, et ses implications pour la politique monétaire de la Banque centrale américaine. Ils auront un pan d'information jeudi avec la publication de l'indice des prix à la consommation pour mai (CPI), un élément important avant une réunion monétaire de la Fed la semaine prochaine.

Les analystes s'attendent à une hausse de 0,4% de l'indice CPI pour le mois dernier, ce qui peut paraître élevé au regard de la norme de ces dernières années, mais sans comparaison avec le bond de 0,8% observé en avril.

Les internautes-investisseurs ont encore apporté de l'animation au marché, favorisant avec enthousiasme sur le forum WallStreetBets de la plateforme Reddit, l'action du prestataire de soins en ligne Clover Health qui a terminé en hausse de 85,82%, à 22,15 dollars.

Avec ce type de titres, coqueluches des traders individuels en ligne, "on voit qu'il y a encore une envie de spéculer, de jouer quelque part mais cela ne se manifeste pas sur l'ensemble du marché", résumait Gregori Volokhine.

La start-up américaine Lordstown Motors, qui développe un pick-up électrique, a chuté de 16,27% pour tomber à 11,22 dollars après avoir indiqué n'avoir probablement pas suffisamment d'argent disponible pour produire et lancer un véhicule à échelle commerciale.

Les rendements sur les bons du trésor à 10 ans ont baissé à 1,53% contre près de 1,57% la veille.

afp/rp