PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi après quatre séances de repli, soutenue par l'annonce d'un entretien téléphonique entre les présidents américain et chinois qui a éclipsé momentanément les interrogations sur la vigueur de la reprise de l'économie et les orientations futures de la Réserve fédérale américaine.

L'indice Dow Jones gagne 193,41 points, soit 0,55%, à 35.072,79 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,56% à 4.518,59 points dans les premiers échanges.

Le Nasdaq Composite prenait 0,58% (89,19 points) à 15.337,45 points à l'ouverture.

Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping se sont parlé au téléphone pendant environ 90 minutes, leur premier entretien de ce type depuis sept mois, pour évoquer entre autres la concurrence entre les deux premières économies de la planète et les moyens de prévenir d'éventuels conflits.

Cette annonce a contribué à rassurer les investisseurs sur les tensions entre Washington et Pékin, faisant monter les places financières en Asie et en Europe.

Les interrogations sur l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine après le choix de la Banque centrale européenne (BCE) de réduire légèrement ses achats d'actifs n'ont cependant pas complètement disparu.

L'annonce jeudi d'une contraction plus forte que prévu des inscriptions au chômage aux Etats-Unis et la publication vendredi des chiffres des prix à la production en août, suggérant la poursuite d'une inflation élevée, continuent d'alimenter les débats sur le marché.

Aux valeurs, les géants du numérique comme Amazon, Microsoft et Apple, qui avaient fléchi la veille, rebondissent en gagnant chacun environ 0,5%.

Les groupes chinois cotés à Wall Street comme Alibaba, JD.com, Didi ou encore Tencent Music avancent de 1,5% à 2,7%, portés par l'espoir d'une baisse des tensions sino-américaines.

Le compartiment de l'énergie (+1%), avec des valeurs comme Exxon Mobil (+1,4%), Occidental Petroleum (+2%), Chevron ou encore Halliburton, enregistre l'une des plus fortes hausses.

Sur le marché des changes, l'indice mesurant les fluctuations du dollar face à un panier de devises de référence est pratiquement stable.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans remontent, de plus de deux points de base, à 1,3258%, après un repli ces derniers jours lié à d'importantes adjudications.

Sur le marché pétrolier, le Brent gagne 2,18% à 73,01 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 2,47% à 69,81 dollars.

