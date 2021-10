PARIS (Reuters) - La Bourse de New York amorce mardi un rebond prudent après les pertes subies la veille, en particulier pour les valeurs technologiques, bien que les sources d'inquiétude, de la politique monétaire à l'inflation, soient toujours présentes.

L'indice Dow Jones gagne 107,96 points, soit 0,32%, à 34.110,88 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,36% à 4 315,92 points.

Le Nasdaq Composite prenait 0,42% à 14.315,81 points à l'ouverture.

Apple, Amazon, Microsoft et Alphabet augmentent de 0,5% à 0,7% après avoir perdu plus de 2% la veille face à la hausse des rendements obligataires et les craintes sur le plafond de la dette américaine.

Joe Biden a déclaré lundi ne pouvoir garantir que les Etats-Unis ne dépasseront pas le plafond de la dette publique, actuellement fixé à 28.400 milliards de dollars (24.446 milliards d'euros environ), exhortant les républicains à se joindre aux démocrates pour autoriser son relèvement.

Le géant des réseaux sociaux Facebook reprend 0,60% avoir chuté la veille suite à la panne mondiale qui a affecté ses plates-formes pendant plusieurs heures.

PepsiCo avance de 0,71% après avoir relevé son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires annuel.

(Reportage Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)