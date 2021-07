New York (awp/afp) - La Bourse de New York a clôturé vendredi en hausse et à des niveaux records, profitant d'un rebond après une séance moribonde jeudi, avant le début de la saison des résultats, la semaine prochaine.

Les trois indices majeurs ont fini à des plus hauts historiques. Le Dow Jones a gagné 1,30% à 34.869,17 points, le Nasdaq 0,98% à 14.701,91 et l'indice élargi S&P 500 1,13% à 4.369,50 points, selon des chiffres provisoires.

afp/rp