Records à Wall Street pour le Dow Jones et le S&P dans un séance peu etoffée

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu mercredi en petite hausse, qui a permis au Dow Jones et, de justesse, au S&P 500 d'inscrire de nouveaux records dans un marché peu étoffé de fin d'année.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones a grappillé 0,25% à 36.488,57 points, un nouveau sommet. Le S&P 500, à deux points près, s'élève à un autre record, le troisième en une semaine, à 4.793,06 ponts (+0,14%).

Le Nasdaq, à dominante technologique, qui a oscillé autour de l'équilibre, a lâché 0,10% à 15.766,22 points.

afp/rp