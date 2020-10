Résumé des principales informations économiques du vendredi 2 octobre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

DÉPISTAGE: Alors que se font attendre vaccins et traitements dûment homologués contre la Covid-19, le monde du dépistage vit depuis ce printemps une véritable révolution. Si du côté des producteurs de tests les grands noms helvétiques du secteur ont rapidement répondu présent, l'éclatement de la pandémie a aussi vu l'avènement de nouveaux acteurs et l'éclosion d'initiatives parfois insolites. Test rapide ou en laboratoire de l'infection active (PCR) au Sars-Cov-2 , évaluation du risque de surréaction immunitaire ou de déficience respiratoire, test sérologique (IgG), et même test de différenciation avec la grippe saisonnière... Roche Diagnostics dispose déjà dans son portefeuille Covid-19 d'une dizaine d'outils spécifiques à cette toute nouvelle franchise.

TEXTILE: Vögele Shoes va fermer une soixantaine de boutiques en Suisse, pour faire face à l'effondrement des recettes provoqué par la pandémie de coronavirus et la concurrence féroce du commerce en ligne, a indiqué le patron de l'enseigne Max Bertschinger, cité par le site d'informations Blick.ch Le réseau du vendeur de chaussures, en mains de l'homologue polonais CCC depuis 2018, doit passer "à environ 100 bonnes boutiques", contre actuellement environ 160 magasins, a dit M. Bertschinger au quotidien.

MARCHÉS ACTIONS: Wall Street, qui a lourdement chuté à l'ouverture après l'annonce coup de tonnerre que le président des Etats-Unis Donald Trump avait été testé positif au Covid-19 à un mois des élections, modérait sa baisse peu après l'ouverture. A 13H50 GMT, le Dow Jones Industrial Average (DJIA) perdait 0,73% à 27.612,46 points.

HYDROCARBURES: Les cours du pétrole chutaient, au point de perdre brièvement 5% au lendemain d'une dégringolade similaire, malmenés par l'incertitude découlant de la contamination au Covid-19 de Donald Trump et par une offre d'or noir bien supérieure à la demande. Vers 13H45 GMT (15H45 HEC), le baril américain de WTI pour livraison en novembre abandonnait 3,80% par rapport à la clôture de jeudi, à 37,25 dollars, après être passé sous la barre des 37 dollars.

EMPLOI: Le taux de chômage aux Etats-Unis a baissé un peu plus qu'attendu en septembre et s'est établi à 7,9%, mais le nombre d'emplois créés est bien inférieur à celui du mois d'août, a annoncé le département du Travail. Le taux de chômage baisse un peu par rapport à celui du mois d'août, qui était de 8,4%, et est meilleur que les attentes des analystes qui étaient de 8,2%.

CONJONCTURE: L'inflation dans la zone euro est restée négative en septembre pour le deuxième mois consécutif, a annoncé l'Office européen des statistiques. En septembre, l'inflation s'est élevée à -0,3%, selon une première estimation d'Eurostat. En août, cet indicateur avait plongé au-dessous de zéro pour la première fois depuis mai 2016, à -0,2%.

AUTOMOBILE: Le fabricant de véhicules électriques Tesla a indiqué qu'il avait livré 139'300 voitures au troisième trimestre, un chiffre en hausse de 43% sur un an. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à ce que le groupe d'Elon Musk livre 137'000 voitures. Le groupe a aussi produit 145'036 voitures. L'action reculait de 3,7% dans les échanges électroniques d'avant séance vendredi, dans un marché qui se dirigeait vers une ouverture en nette baisse après l'annonce de la contamination de Donald Trump par le Covid-19.

AÉRONAUTIQUE: Le motoriste britannique Rolls-Royce, en grande difficultés à cause de la crise du secteur aérien générée par la pandémie de Covid-19, a annoncé un plan de recapitalisation à hauteur de 5 milliards de livres. Dans un communiqué, il dit avoir obtenu un prêt d'un milliard de livres sur deux ans, et une extension d'une garantie de prêt existante allant jusqu'à un milliard de livres, auprès de l'organisme public UK Export Finance. A cela s'ajoute le projet de lever deux milliards de livres en octroyant des droits préférentiels de souscription à ses actionnaires, et une émission obligataire "d'au moins un milliard de livres".

LOISIR: L'Espagne, deuxième destination touristique mondiale, a vu le nombre de touristes étrangers s'effondrer de 76% en août sur un an, après un mois de juillet tout aussi désastreux, selon les données publiées par l'Institut national de la statistique (INE). En juillet, les arrivées avaient chuté de 75%.

CONJONCTURE: Affectée par l'impact économique de l'épidémie de coronavirus, l'Italie a vu son déficit public dépasser le seuil symbolique des 10% du PIB au deuxième trimestre, un chiffre vertigineux qui témoigne de l'année difficile que la péninsule traverse, avec sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'il s'était élevé à 0% au deuxième trimestre 2019, le déficit a atteint 10,3%, après 9,8% sur les trois premiers mois de l'année.

awp