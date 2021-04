S&P500 : la barre des +90% en 13 mois franchie à 4.185

Le S&P500 inscrit un nouveau record absolu (provisoire) à 4.186 et signe sa 6ème échéance de hausse consécutive (une série gagnante plus observée depuis 2013).

Sur les 16 dernières séances, 13 se sont terminées par une hausse, 9 se sont soldées par un record absolu de clôture, 11 par un record intraday.



Rappel: à 3.390, le 'S&P' a vu sa valorisation multipliée par 6, très exactement depuis le 09/03/2009... mais ce n'était pas assez puisqu'il affiche désormais +90% en 56 semaines, la hausse la plus rapide de l'histoire du marché américain.

Le prochain objectif serait-il le doublement par rapport à son plancher du 18 mars 2020, soit 4.400Pts ?

Un petit effort de 5% supplémentaire semble presque anodin.

Ce qui l'est moins, c'est la succession de 'gaps' d'ouverture depuis le 26 mars et notamment celui des 4.020 du 5 avril qui constitue également un des seuls exemples de 'gap' sur l'entame d'une échéance trimestrielle.

La construction haussière -complétement parabolique- serait fragilisée par une cassure des 4.070, puis très compromise par l'enfoncement des 3.980.



