Soucieux concernant l'Ukraine, le Dow Jones et le Nasdaq perdent 2%

New York (awp/afp) - Inquiets au sujet de la situation ukrainienne, les indices boursiers ont creusé leurs pertes deux heures avant la clôture à Wall Street, le Dow Jones lâchant 2%, avant de modérer son recul.

Dans la nuit de lundi à mardi, le président russe Vladimir Poutine a approuvé l'envoi de troupes dans l'est de l'Ukraine pour soutenir les revendications d'indépendance de deux régions rebelles.

Lors d'une intervention à la Maison Blanche, le président américain Joe Biden a réagi en promettant de couper la Russie de financements occidentaux et d'imposer des sanctions contre "les élites russes".

Dans ce contexte de tensions, un soldat ukrainien a été tué et six autres blessés dans des bombardements séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine.

Vers 19H45 GMT, le Dow Jones perdait 1,74% à 33.4987,14 points. Le Nasdaq à 13.316,12 points perdait 1,72%.

Selon Edward Moya, analyste pour Oanda, la situation en Ukraine est une menace pour les marchés en raison du risque de "montée en flèche" des coûts de l'énergie.

afp/rp