Taux : peu d'initiatives avant le sommet de Jackson Hole

Séance sans grand relief en Europe, petite consolidation des T-Bonds US.

Les T-Bonds US se dégradent de +2Pts à 1,2740% (les indices US sont au zénith, le 'risk-on' domine largement), nos OAT restent stables à -0,13%, les Bunds également à -0,477%.

Plus au Sud, les BTP se détendent de -1Pt vers 0,575%, les Bonos espagnols finissent quasi-stables à 0,235%.



Côté chiffres 'macro', rien de très motivant : franche déception avec l'indice d'activité de la FED de Richmond qui ressort à +9 contre un score de 25 attendu, après un record de 27 en juillet et 26 en juin.



Le tableau reste en revanche très dynamique du côté de l'immobilier : le Département du Commerce a dévoilé une hausse de 1% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois de juillet 2021, pour représenter un volume annuel CVS de 708.000, contre 701.000 en juin (révisé de 676.000 en estimation initiale).



Le prix médian des ventes de logements neufs s'est établi à 390.500 dollars, ce qui constitue un nouveau record.

A 367.000 à fin juillet, le stock de logements neufs prêts à la vente représente 6,2 mois au rythme d'écoulement actuel.

La semaine dernière, les économistes de BofA ont revu à la baisse leur prévision de croissance pour les Etats-Unis en 2021, ne tablant plus que sur une hausse de l'activité de 5,9% cette année, contre +6,2% précédemment.

ce genre de prévision pourrait amener Jerome Powell a éluder la question du 'tapering' lors du symposium de Jackson Hole qui débute vendredi, ou à repousser le début des discussions à la fin de l'automne.

En ce qui concerne une éventuelle hausse des taux US, l'horizon semble lointain... très lointain : 2024 ou 2025.



Eu Europe, les investisseurs ont pu prendre connaissance de la deuxième estimation du PIB allemand de deuxième trimestre(aucun impact sur es Bunds): Destatis fait état d'un rebond de 1,6% du PIB allemand au deuxième trimestre 2021, en données ajustées de prix et de variations saisonnières et calendaires, à comparer à une hausse de 1,5% annoncée en estimation préliminaire fin juillet.



Enfin, outre-Manche, les Gilts perdent un peu de terrain : +0,7Pt de rendement à à 0,545%.







