Très volatile, Wall Street termine en ordre dispersé après la Fed

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé une séance très volatile mercredi, à la suite des annonces de la banque centrale américaine (Fed) signalant une hausse des taux d'intérêt pour mars et une réduction de son bilan à venir.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones a lâché 0,38% à 34.166,84 points. Le Nasdaq, à dominante technologique, a grappillé sur le fil de la clôture 0,02% à 13.542,12 points. Le S&P 500 a baissé de 0,15% à 4.349,78 points.

afp/rp