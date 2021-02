USA : +0,3% de stocks des grossistes en décembre

Les stocks des grossistes ont augmenté de 0,3% en décembre 2020 aux États-Unis selon le Département du Commerce, alors que les économistes anticipaient une progression plus faible encore, et après une stagnation le mois précédent.



De leur côté, les ventes des grossistes américains ont progressé de 1,2%. Au rythme actuel des ventes, il faut compter 1,29 mois pour que les grossistes parviennent à écouler leurs stocks, contre 1,34 mois en décembre 2019.



