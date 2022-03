USA : +0,3% de ventes de détail en février

Graphique DJ INDUSTRIAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DJ INDUSTRIAL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Palmarès DJ INDUSTRIAL NIKE, INC. 122.81 2.86% HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 187.79 2.51% THE BOEING COMPANY 183.855 2.20% DOW INC. 59.915 1.78% APPLE INC. 157.745 1.71% AMGEN INC. 231 -0.24% JOHNSON & JOHNSON 174.82 -0.75% Heatmap : Variations secteurs Actions par Super Secteurs Actions par Sous Secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 semaine 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 1 janv.