USA : +0,3% de ventes de détail en novembre

Le Département du Commerce fait état d'une hausse de 0,3% des ventes de détail aux Etats-Unis le mois dernier, après une augmentation de 1,8% (révisée d'une estimation initiale de 1,7%) en octobre, et alors que le consensus attendait une hausse plus sensible.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines ont aussi augmenté de 0,3% en novembre (après une hausse de 1,8% le mois précédent), là où les économistes anticipaient une hausse plus forte en moyenne.



