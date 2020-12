USA : -0,4% de dépenses des ménages en novembre

Les dépenses de consommation des ménages ont reculé de 0,4% en novembre par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une baisse globalement plus forte que celle attendue en consensus.



Leurs revenus se sont contractés de 1,1%, une contraction nettement supérieure à celle anticipée par les économistes. En octobre par rapport à septembre, les dépenses et les revenus des ménages avaient respectivement augmenté de 0,3% et diminué de 0,6%.



