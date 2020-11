USA : +0,5% de dépenses des ménages en octobre

Les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,5% en octobre par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une hausse globalement conforme aux attentes des économistes.



Par contre, leurs revenus se sont contractés de 0,7%, alors qu'ils étaient attendus plutôt stables. En septembre par rapport à août, les dépenses et les revenus des ménages américains avaient respectivement augmenté de 1,2% et de 0,7%.



