USA : +0,6% de ventes de logements anciens en janvier

La National Association of Realtors des États-Unis fait état de 6,69 millions de ventes de logements anciens en rythme annualisé au mois de janvier, en hausse de 0,6% par rapport à décembre 2020, alors que le consensus attendait un niveau plus bas.



La NAR précise que sur un an, le prix de vente médian s'est accru de 14,1% pour atteindre 303.900 dollars, et que le stocks de logements anciens prêts à la vente a connu une chute record de 25,7% sur un an, à un plus bas historique de 1,04 million d'unités.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.