USA : +1,9% de ventes de logements anciens en novembre

Les ventes de logements anciens ont augmenté de 1,9% aux Etats-Unis au mois de novembre, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR). A 6,46 millions d'unités en rythme annualisé, elles ressortent toutefois sous les attentes des économistes.



La NAR précise que sur un an, le stock de logements invendus a chuté de 13,3% à 1,1 million, soit 2,1 mois de stocks à ce rythme d'écoulement, et que le prix médian du logement ancien vendu a progressé de 13,9%, à 353.900 dollars.



