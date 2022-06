USA : +128.000 emplois privés en mai selon ADP

Le secteur privé non agricole des Etats-Unis n'a généré que 128.000 emplois en mai selon le cabinet ADP, un nombre largement inférieur au consensus, après les 202.000 créations d'avril (révisées d'une estimation initiale qui était de +247.000).



En particulier, le secteur des prestations de services a créé 104.000 emplois (dont 46.000 dans l'éducation et la santé), tandis que celui de la production de biens en a généré 24.000 (dont 22.000 dans l'industrie manufacturière).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.