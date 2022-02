USA : +2,1% de dépenses des ménages en janvier

Les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 2,1% en janvier par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, là où Jefferies n'anticipait qu'une augmentation de 1,6%.



Leurs revenus ont pour leur part stagné alors que Jefferies attendait un repli de 0,7%. En rythme annuel, le taux de hausse de l'indice des prix PCE s'est accru de 0,3 point à +6,1% en données totales, et de 0,3 point aussi à +5,2% hors énergie et alimentation.



