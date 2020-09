22/09/2020 | 16:22

La National Association of Realtors des États-Unis a fait état ce mardi de six millions de ventes de logements anciens en rythme annualisé au titre du mois dernier (un plus haut depuis décembre 2006), en hausse de 2,4% par rapport à juillet, conformément au consensus.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.