USA : -7,2% de ventes de logements anciens en février

En février 2022, les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont diminué de -7,2% par rapport à janvier 2022, et de -2,4% par rapport à février 2021, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR). En rythme annualisé, les ventes s'établissent à 6,02 millions d'unités.



La NAR précise que sur un an, le stock de logements invendus a légèrement augmenté pour s'établir à 870 000 fin février (contre 860 000 un mois plus tôt), ce qui représente 1,7 mois de stock, au rythme actuel des ventes.



Par ailleurs, le prix médian du logement ancien vendu a progressé de 15% en un an, à 357 300 dollars, soit une inflation continue de prix depuis 120 mois consécutifs, la plus longue séquence jamais enregistrée.



