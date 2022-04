Graphique DJ INDUSTRIAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DJ INDUSTRIAL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Palmarès DJ INDUSTRIAL MICROSOFT CORPORATION 273.715 -2.50% WALT DISNEY COMPANY (THE) 116.755 -2.66% THE BOEING COMPANY 170.595 -3.02% SALESFORCE.COM, INC. 169.04 -3.17% NIKE, INC. 123.535 -3.44% Heatmap : Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.