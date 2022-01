USA : +807.000 emplois privés en décembre selon ADP

Le secteur privé non agricole des Etats-Unis a créé 807.000 emplois en décembre selon le cabinet ADP, alors même que le consensus attendait une contraction sensible, après les 505.000 créations de novembre (révisées d'une estimation initiale qui était de 534.000).



Les créations de postes du mois dernier se sont concentrées dans les services avec 669.000 nouveaux emplois générés par ce secteur (dont 246.000 dans les loisirs et l'hôtellerie), tandis que celui de la production de biens en a créés 138.000.



