22/10/2020 | 16:17

La National Association of Realtors des États-Unis a fait état ce jeudi de 6,54 millions de ventes de logements anciens en septembre, un chiffre supérieur au consensus, et en progression de 9,4 % par rapport au mois d'août.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.