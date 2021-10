USA : ISM manufacturier en hausse timide en septembre

L'indice ISM manufacturier, calculé par l'Institute for Supply Management (ISM), a progressé à 61,1 le mois dernier, contre 59,9 en août, alors même que les économistes anticipaient en moyenne une légère diminution d'un mois sur l'autre.



Cette hausse timide de l'indice traduit une accélération modeste du rythme de l'expansion du secteur manufacturier américain. Pour rappel, c'est la barre des 50 qui marque la limite entre expansion et contraction de l'activité.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.