USA: Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en légère hausse pour le Dow Jones et le S&P-500 et quasiment stable pour le Nasdaq :

* JOHNSON & JOHNSON a annoncé mercredi être bien parti pour déployer en mars son vaccin à dose unique, avec pour objectif de livrer un milliard de doses dans l'année et espère disposer de données claires sur son efficacité d'ici la fin début février. Des résultats intermédiaires d'une étude publiés par le New England Journal of Medicine montrent que 90% des participants ont développé une réponse immunitaire 29 jours après son administration et pendant au moins 71 jours. Le titre gagnait environ 1% dans les transactions hors séance après la clôture.

* BLACKROCK a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, le dynamisme de l'activité sur les marchés financiers ayant entraîné une augmentation des frais de gestion à ses clients et le montant des actifs sous gestion à un niveau record. Dans les échanges en avant-Bourse, l'action du premier gestionnaire d'actifs au monde gagne 2,2%.

* TWITTER - Le PDG du réseau social, Jack Dorsey, a déclaré mercredi que bannir le compte du président américain Donald Trump après les violences à Washington la semaine dernière était la "bonne décision" tout en reconnaissant que cela constituait un dangereux précédent.

* SNAP a annoncé mercredi avoir définitivement fermé le compte Snapchat de Donald Trump, après l'avoir simplement suspendu la semaine dernière suite à l'assaut de partisans du président sortant contre le Capitole.

* TESLA - L'autorité nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a demandé mercredi à Tesla de rappeler 158.000 véhicules - des Model S et Model X - pour des défauts de l'écran tactile pouvant entraîner des risques pour la sécurité en n'affichant pas correctement certaines informations. Le constructeur automobile recule de 2% en avant-Bourse.

* ALIBABA et BAIDU gagnent plus de 2% en avant-Bourse après une information de Reuters selon laquelle l'administration Trump a abandonné son projet d'ajouter les deux groupes, ainsi que Tencent, à sa liste noire des entreprises soupçonnées d'être aux ordres de l'armée chinoise.

* NORDSTROM - Les ventes nettes de la chaîne de grands magasins ont chuté de 22% sur la période novembre-décembre, les consommateurs limitant les achats de biens non essentiels avec la pandémie. Dans les échanges avant l'ouverture, le titre perd 5,5%.

* CHEVRON - HSBC a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* CHIPOTLE MEXICAN GRILL - RBC a relevé sa recommandation à "surperformance" contre "performance en ligne avec le secteur".

* DUPONT - J.P. Morgan a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer".

* PPG INDUSTRIES - Berenberg a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand et Jean-Michel Bélot)