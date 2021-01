PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture sans grand changement :

* JOHNSON & JOHNSON a annoncé mardi un objectif de bénéfice pour 2021 au-dessus des attentes du marché et dit qu'il communiquerait prochainement les résultats très attendus de l'étude clinique sur son vaccin contre le coronavirus. L'action du groupe pharmaceutique gagne 1,2% en avant-Bourse.

* 3M - Le groupe industriel a fait état mardi d'une progression de son bénéfice trimestriel grâce à la solide demande pour ses produits de santé et de protection avec la pandémie de COVID-19. Dans les échanges en avant-Bourse, l'action gagne 2,4%.

* GENERAL ELECTRIC - Le conglomérat industriel américain a présenté mardi des objectifs annuels prometteurs après avoir dégagé un flux de trésorerie supérieur aux attentes au quatrième trimestre grâce à la reprise de sa division énergie. Le titre bondit de 8% dans les échanges en avant-Bourse.

* VERIZON - L'opérateur de télécommunications perd 1% en avant-Bourse après avoir attiré moins d'abonnés payants que prévu au quatrième trimestre en raison de la concurrence de T-Mobile US et AT&T.

* RAYTHEON TECHNOLOGIES a annoncé mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes, ce qui fait monter l'action du fabricant d'équipements de défense et d'aérospatiale de 3% en avant-Bourse.

* LOCKHEED MARTIN - Le groupe américain de défense recule de 1% en avant-Bourse après fait état d'un bénéfice trimestriel moins bon qu'anticipé, pénalisé par la baisse des livraisons de l'avion de chasse F-35.

* AMERICAN EXPRESS a fait état d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, l'augmentation des dépenses en ligne ayant compensé la chute de la demande de voyages et des divertissements avec la pandémie de COVID-19. Le titre perd toutefois 1,7% en avant-Bourse.

* DUPONT a revu à la hausse son objectif de chiffre d'affaires et de bénéfice à la faveur de la reprise des marchés mondiaux, a déclaré mardi le fabricant de matériaux industriels.

* MODERNA s'est dit en mesure, mardi, de livrer environ 100 millions de doses de son vaccin contre le COVID-19 aux Etats-Unis d'ici la fin du premier trimestre, ajoutant que 200 millions de doses au total devraient être disponibles d'ici la fin du deuxième trimestre.

* ELI LILLY a fait savoir qu'un traitement alliant deux de ses anticorps avait contribué à réduire de 70% le risque d'hospitalisation et de décès dus au COVID-19, d'après les résultats d'un essai de stade avancée.

* REGENERON PHARMACEUTICALS a déclaré mardi que son cocktail d'anticorps était efficace pour empêcher le COVID-19 de se développer en cas de contact avec une personne contaminée par le coronavirus, selon des résultats provisoires d'une étude de stade avancé. Le titre gagne 1,7% dans les échanges avant l'ouverture.

* TILRAY gagne 6% en avant-Bourse après avoir été retenu par l'Agence nationale de sécurité du et des produits de santé (ANSM) française à l'issue d'un appel à candidatures pour la fourniture de médicaments à base de cannabis dans le cadre d'une expérimentation en France. (Le communiqué de l'ANSM: https://bit.ly/3cdQBl2)

* PEPSICO et BEYOND MEAT ont annoncé mardi la création d'une coentreprise pour développer et commercialiser des snacks et des boissons à base de protéines végétales. En avant-Bourse, PepsiCo gagne 1% et Beyond Meat grimpe de plus de 35%.

* La société suédoise AUTOLIV, premier producteur mondial d'airbags et de ceintures de sécurité, a publié mardi un bénéfice d'exploitation trimestriel plus élevé que prévu et a dit anticiper une croissance organique de son chiffre d'affaires d'environ 20% pour 2021 grâce à la reprise de la production automobile.

* D.R. HORTON - Le promoteur immobilier a enregistré une progression de son bénéfice trimestriel et a relevé ses prévisions de ventes de maisons en 2021 grâce notamment à la faiblesse des taux hypothécaires.

* ARCHER-DANIELS-MIDLAND a annoncé mardi une hausse de 36% de son bénéfice du quatrième trimestre, le négociant en matières premières ayant bénéficié de la croissance de ses activités de services agricoles et nutrition. Il gagne 2,3% en avant-Bourse.

* APOLLO GLOBAL MANAGEMENT - Leon Black a annoncé lundi qu'il quitterait ses fonctions de directeur général du groupe de capital-investissement qu'il a cofondé après qu'un cabinet indépendant a révélé ses relations d'affaires avec le financier Jeffrey Epstein, accusé de trafics et abus de mineures et qui s'est suicidé en août 2019 dans sa cellule. Le titre grimpe de 5,3% en avant-Bourse.

* PFIZER - L'Agence de santé publique suédoise a suspendu le paiement de ses commandes de vaccins Pfizer contre le COVID-19 en attendant des précisions sur le nombre de doses disponibles dans chaque flacon, a rapporté mardi le quotidien suédois Dagens Nyheter.

* QUALCOMM a conclu un partenariat avec VEONEER pour le développement d'une plate-forme logicielle pour les systèmes avancés d'aide à la conduite, a déclaré mardi le groupe suédois de technologie automobile.

* CARNIVAL - HSBC entame le suivi de la valeur à "alléger".

* COLGATE-PALMOLIVE - Berenberg relève sa recommandation à "conserver" contre "vendre". Le titre prend environ 1% en avant-Bourse.

* UNDER ARMOUR - Cowen and Company relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance en ligne". Le titre prend 1,7% en avant-Bourse.

* MICROSOFT, STARBUCKS, TEXAS INSTRUMENTS, ADVANCED MICRO DEVICES publieront leurs résultats trimestriels après la clôture.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand et Patrick Vignal)