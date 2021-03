USA: Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme signalent une ouverture en baisse modérée pour le Dow Jones et le S&P-500 mais en légère hausse pour le Nasdaq:

* Les VALEURS PÉTROLIÈRES reculent dans les échanges en avant-Bourse dans le sillage des cours du brut, pénalisés par les craintes de voir la situation sanitaire dans plusieurs grands pays consommateurs retarder la reprise de la demande. CHEVRON et EXXON MOBIL perdent environ 2%. CONOCOPHILLIPS, APACHE, OCCIDENTAL PETROLEUM et CALLON PETROLEUM cèdent entre 1,7% et 7,3%. SCHLUMBERGER perd 2,3% et TECHNIPFMC 4%.

* Les valeurs liées aux TRANSPORTS reculent également, pénalisées par la persistance du risque sanitaire en Europe, illustrée par la prolongation des mesures de confinement en Allemagne. UNITED AIRLINES, AMERICAN AIRLINES, ROYAL CARIBBEAN CRUISES et CARNIVAL perdent de 1,6% à 3,9% en avant-Bourse.

* APPLE, FACEBOOK et MICROSOFT perdent de 0,2% à 0,7% en avant-Bourse après avoir fortement progressé lors de la séance de lundi.

* MICROSOFT est en discussions en vue d'un rachat éventuel de la plate-forme de messagerie en ligne Discord pour plus de 10 milliards de dollars (8,4 milliards d'euros), a rapporté l'agence Bloomberg.

* Roche a annoncé mardi les résultats d'un essai clinique montrant qu'un cocktail d'anticorps développé avec REGENERON réduisait de 70% le nombre de décès et d'hospitalisations liés au COVID-19 comparé à un placebo.

* BOEING a annoncé lundi avoir souscrit une ligne de crédit renouvelable de 5,28 milliards de dollars (4,44 milliards d'euros) tout en se disant confiant dans sa capacité à contenir son endettement.

* LUMENTUM a annoncé mardi avoir relevé son offre d'achat sur COHERENT pour la porter à sept milliards de dollars (5,9 milliards d'euros), s'alignant ainsi sur la proposition de II-VI qui convoite également le spécialiste des solutions laser. L'action Coherent gagne 1,3% en avant-Bourse.

* PFIZER compte utiliser la technologie de l'ARN messager à l'origine de son vaccin COVID-19 pour développer de nouveaux vaccins ciblant d'autres virus et agents pathogènes, a rapporté mardi le directeur général du groupe pharmaceutique au Wall Street Journal.

* BAIDU recule de 3% en avant-Bourse après la séance sans relief du géant chinois de l'internet à la Bourse de Hong Kong pour sa première journée de cotation.

* BILIBILI, la plate-forme chinoise de partage de vidéos déjà cotée au Nasdaq, prévoit de lever 2,6 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse à Hong Kong.

* TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT et WARNER MUSIC ont annoncé lundi la signature d'un accord de licence stratégique pluriannuel et sont convenus de créer une coentreprise en Chine.

(Laetitia Volga, Marc Angrand et Patrick Vignal)